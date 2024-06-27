尚达曼：新加坡坚守多边主义和法治 让欧洲看见与我国合作价值

在这个充满变数的世界中，新加坡坚定捍卫多边主义和国际法治，让欧洲国家看到了与我们这一遥远小国合作的价值。这使得它们更重视与我国的关系，并在各领域加强合作，而新加坡也需要与理念相近的欧洲国家保持密切联系。

尚达曼总统结束对意大利和爱沙尼亚的访问后，星期三（6月26日）在爱沙尼亚首都塔林，接受随行新加坡媒体采访。他前往塔林前途经芬兰，与芬兰总统斯图布共进早餐。尚达曼形容，这是一次富有成果的访问。

尚达曼说，他在与各国领导人的交谈中，能感受到他们希望与我国加强关系的强烈意愿。“我们是个小国，但通过捍卫多边主义和国际法治，他们看到新加坡所扮演的角色，以及我们如何协调其他小国也这么做。”

他举例，在乌克兰战事上，欧洲国家都对我国采取的立场表示高度赞赏。

俄罗斯2022年入侵乌克兰后，新加坡强烈谴责俄罗斯抵触联合国宪章，严重违反国际法，并宣布对俄国实施制裁。

新加坡和欧洲国家也都认同需要更多元的经济关系，与包括中国在内的世界主要地区保持密切接触，避免加入任何超级大国的阵营，或陷入一个脱钩的世界。

尚达曼说：“在不断变化的世界中，（欧洲国家）发挥着缓冲作用。”

尚达曼是应意大利总统马塔雷拉和爱沙尼亚总统卡里斯的邀请，星期一至星期三（24日至26日）对两国进行正式访问。他在罗马先后会见马塔雷拉和意大利总理梅洛尼。他此前也在罗马进行工作访问，并与天主教教宗方济各进行私人会面，以及出席旅意新加坡人招待会。

尚达曼星期二（25日）则在芬兰首都赫尔辛基与斯图布共进早餐，随后续程塔林。这是我国总统首次正式访问爱沙尼亚。期间，尚达曼分别会见卡里斯、总理卡拉斯，以及议会主席胡萨尔。他也同当地初创企业家交流，并参访一家由新加坡企业Tolaram投资经营的纸浆和造纸厂。

尚达曼总统（左二）访问爱沙尼亚期间，参观了由新加坡企业Tolaram投资经营的地平线纸浆和造纸厂（Horizon pulp and paper），了解传统企业如何将可持续理念融入发展。（蔡家增摄）

尚达曼已于当地时间6月27日清早（新加坡时间27日上午），启程返回新加坡。