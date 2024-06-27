涉在总统府附近非法组织游行 三名女子被控

召集约70人举着绘有西瓜图案的雨伞走向总统府，声援巴勒斯坦，三名女子涉嫌未经许可在总统府附近组织游行活动被控上法庭。

星期四（6月27日）早上在国家法院面控的三名女子分别是莫斯曼（Mossammad Sobikun Nahar，25岁）、西蒂（Siti Amirah Binte Mohamed Asrori，29岁）和安纳马莱（Annamalai Kokila Parvathi，35岁）。她们各面对一项抵触公共秩序法令的控状。

新加坡警察部队星期四发文告说，三名被告涉嫌组织游行声援巴勒斯坦，同时在网上召集参与者。2024年2月2日游行当天，约70人聚集在乌节路的商场外，手握绘有西瓜图案的雨伞，集体走向总统府。他们并未获得任何当局的许可。

其中，安纳马莱涉嫌教唆他人在禁区组织游行，她早前曾因未经许可参与其他公共集会，在2017年12月5日接到严厉警告，并在2021年11月30日被发出两年的有条件警告。

莫斯曼和西蒂则涉嫌在禁区组织公众游行，西蒂也因涉嫌另一起案件接受调查。

三人都已聘请律师，目前尚未表明是否有意认罪。安纳马莱穿着印有“正义”字样的衣服出庭，数十名相信是支持者的公众则出庭旁听。

安纳马莱和莫斯曼的案件展期至8月8日过堂；西蒂的案件则展至7月25日过堂。

警方提醒新加坡人珍惜社会和谐，切勿参与可能会破坏社会和谐的公共示威活动；若要关切以哈冲突，可参与适当且获批准的活动和讨论会。

根据公共秩序法令第15节条文，未经许可擅自组织公开集会或游行若罪成，可被判处不超过一万元罚款，或不超过六个月监禁，或两者兼施。