本地股市星期四早盘逆势起0.27%

美国科技股在隔夜股市收盘前趋软后，导致星期四（6月27日）亚太股市早盘跟随普遍下跌。新加坡海峡时报指数一枝独秀逆势上升，中午休市前报3340.76点，起9.06点或0.27%。

市场人士表示，美国股市过度依赖科技股，近期市场尝试把升势扩大至超大市值企业的努力只是昙花一现，显示市场的升势过于集中，增加投资者对由科技股带动的升势持久力的质疑。

此外，市场也普遍担忧通货膨胀情况，等待星期五将公布的美国个人消费支出指数（PCE）数据出炉。

亚太股市中，香港早盘跌势最猛，截至中午时分，恒生指数下挫了1.92%。日本股市滑落0.95%，澳大利亚下跌0.90%，深圳和上海分别跌0.85%和0.51%，韩国与台湾股市的跌幅相近，0.47%和0.46%。

本地股市早盘交易活跃，交易量达7亿2301股，交易额7亿2737万元。上升股193只，下跌股241只。

海指成份股起落参半，13只股价上涨，13只下跌，四只持平。

领跌的是海庭（Seatrium），早盘股价退低4.76%至1.40元，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）跌1.52%至1.94元， 怡和控股下滑1.41%至35.69美元。

创业公司（Venture Corp）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和泰国酿酒（Thai Beverage）的股价都下跌超过1%。

领涨的是新科工程（ST Engineering），早盘上涨3.1%至4.32元，新翔集团起2.47%至2.90元，新航（SIA）上扬2.06%至6.95元，新电信（Singtel）也有1.85%的涨幅至2.75元。