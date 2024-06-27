不堪分手散播前女友私密照 客工监14周

无法接受交往七年的女友跟他分手并拉黑他，缅甸客工多次到女方当女佣的公寓单位骚扰求复合，还把两人的私密照传给她的朋友，被判坐牢14周。

缅甸籍男子梭亚扎（30岁，建筑客工）共面对七项包括散播私密照片及视频和擅闯等的控状。他星期三（6月26日）承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

受害人是被告的前女友，案发时在本地当女佣。

调查揭露，被告和受害人从2016年开始交往，期间也曾发生过性关系。被告在受害人的同意下，录下了一些两人的性爱视频，也曾拍下两人的私密照。

去年3月12日，受害人提出分手，随后在脸书上拉黑他。被告同天通过聊天平台给受害人发了两人之前拍的性爱视频，要受害人别拉黑他，还恐吓说若她不照做，可能会把私密视频或照片发给她的朋友。

被告哭求复合遭拒

去年4月16日，被告到受害人工作的公寓找她，站在她雇主家门外哭求受害人跟他复合，但遭拒绝。受害人的雇主带着儿子走出单位，一起把被告送出公寓，并告诉他不要再来骚扰。

怎料，被告接下来每隔一周就到公寓找受害人，死缠烂打地希望受害人跟他复合，但每次都遭拒。

5月7日，被告在公寓外找受害人。受害人正好在回公寓时看见被告，上前叫他不要跟进去。被告不听劝，尾随进入，两人因此吵了一架。

受害人雇主见两人吵架，对被告大喊一声后，被告匆匆逃离。

去年5月26日，被告把两人的私密照发给受害人的两个朋友，两人看到照片后告知受害人。到了6月7日晚上，被告又陆续给受害人发16张两人的私密照，要对方接电话，还恐吓若不接就把照片散播出去。

受害人的雇主在得知被告的一系列恐吓行为后，报警处理。

被告于今年6月4日被捕，还押至今。