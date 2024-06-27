称是家中唯一经济支柱 779万元婚姻资产 女董事求获八成

近35年婚姻破裂，养家的62岁女董事要求分得779万余元婚姻资产的八成，而自称是家庭主夫的男方却要求平分，法官指两人无法互相理解，但双方都竭尽所能为家庭付出，最终判女董事获60%的婚姻资产。

根据高庭离婚判词，这对怨偶在1988年结为夫妻，62岁的女方是一名公司女董事，64岁的男方则在1997年离开全职工作，之后曾短暂从事不同的行业，但目前无业。

女方称自己是家中唯一的经济支柱，每月薪资逾3万2541余元，但男方不是家庭主夫。

她指出，男方离职后，曾经营洗衣服务生意，也当过小贩、演讲家等工作。她称男方忙于工作，甚至需要到马国出差，因此照顾孩子并非他的主要职责，家中也有女佣打理。

反观，她不仅承担买房的逾九成费用和家庭开销，也负责打理家务、买菜、策划家庭出游等事宜。在周末和下班后，她也优先照料孩子，带他们去补习等，要求法官把八成的资产分配给自己。

不过，男方反驳女方的说辞，自称是一名家庭主夫，职责包括照顾孩子、监督女佣工作、当园丁拔杂草、更换故障的家电等。

每当孩子生病，他都是第一个去照顾的，孩子的宣誓书内容也提及父子的亲密关系。男方指女方经常工作迟回家，对他的付出不知情。另外，男方称虽然他参与不少生意，但都是短暂的，因此要平分资产。

法官判定双方的婚姻资产为779万余元，并指双方对家庭的贡献各持己见，这种无法理解对方观点的情况常出现在婚姻关系已瓦解的案件。

法官指，这如同从正反面看同一枚硬币，一方只看到正面，另一方则看到反面，女方感到孤立无援，男方则觉得不被认同和气馁，双方自然无法认识到对方付出的全貌。

法官认为，双方竭尽全力为家庭付出，各自承担了责任，女主外男主内，但这不能抹灭女方为家庭和孩子做出的牺牲和努力，最终判女方获得60%资产。