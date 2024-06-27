国庆庆典将采用多达19个LED装置 历来最多

今年国庆庆典将采用多达19个LED装置，为历来最多。其中，主要LED屏幕的左右两侧将设多六个屏幕，呈现多媒体内容，辅助国庆庆典表演。

共有超过3000人将参与庆典演出，是自2019年以来人数最多的一次。

2024年国庆庆典执行委员会星期四（6月27日）举办记者会，向媒体介绍今年国庆庆典表演的活动亮点。

国庆庆典表演筹委会主席傅志源⾼级中校说，配合表演，国庆庆典将首次增设四个可移动的LED方块装置。所有观众也将获得LED腕带，它们会亮起不同颜色的灯，让大家在观赏表演时也带动气氛，参与其中。

此外，观众还可以首次在政府大厦前大草场看到冷烟花、火焰喷射机、二氧化碳机、低雾机等制造的一系列舞台效果和烟火燃放。主办方上一次在国庆庆典用冷烟花特效，是2016年在国家体育场。

12名艺术家和超过3000名表演者将在今年的国庆庆典表演中献艺，其中最小的表演者只有六岁，最年长的84岁。

国庆庆典表演将聚焦“我们的人民”（Our People）的故事，展现集体力量，以及新加坡人的多元和团结特质。表演共分四幕，分别是“齐心协力，共创辉煌”、“包容多元性”、“彼此激励”和“共创未来”。

表演中也会穿插三段视频，讲述多名新加坡人的人生故事。演出落幕前，14名来自护联中心关爱乐龄办事处的大使将带领全体表演者念信约。