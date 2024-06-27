反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾40万元非法资金

反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断和扣押逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过40万元。

新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。

大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。

本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。

大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。

另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。

警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。

目前针对各种罪行的调查仍在进行中。

协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。