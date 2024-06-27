林明彦再度蝉联工商总会主席

林明彦再度蝉联新加坡工商联合总会（SBF）主席，连续三届担任这个两年一届的职位。

根据新加坡工商联合总会星期四（6月27日）的文告，工商总会在第22届常年大会选出12名新成员进入理事会，随后理事会即刻举行第一次会议，林明彦在会上蝉联主席。

第12届理事会选举结果包括，副主席兼秘书关国忠、副主席兼财政李坚辉、副主席张一容、副主席王邦泰、副主席杨杏玉、副秘书翁诗惠、副财政林福春。

文告说，理事会提名增选艾伦格禧（Allen & Gledhill）律师事务所合伙人林明辉和新康集团（Health Management International）总裁陈玮嘉为理事。

工商总会星期四也举办面向未来企业（Future-Ready Businesses）对话系列第二场对话。副总理王瑞杰就“2030年新加坡经济：全球化、竞争力、可持续性”这一主题分享了见解。对话会讨论了新加坡经济战略的三个关键方面——预测新趋势、推进转型与面向未来的企业，以及协调生态系统利益。

林明彦说：“在我们向前迈进的同时，我很高兴地欢迎我们的新理事会成员与我们一起踏上这段旅程。同时，我向即将卸任的理事会成员致以最诚挚的谢意。他们在任期内慷慨地为联合会服务，我感谢他们的所有贡献。”