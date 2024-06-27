保诚保险委任陈珊珊为新加坡执行总裁

保诚保险（Prudential plc）委任陈珊珊为保诚保险新加坡（Prudential Singapore）执行总裁，待获得管制批准后，她将于2024年9月上任。

保诚保险星期四（6月27日）发文告说，陈珊珊将向监督新加坡、泰国和越南业务的保诚集团战略事业群总裁陈天恩报告。

陈珊珊（45岁）是新加坡人，目前在花旗私人银行担任管理新加坡、马来西亚和泰国市场的董事总经理。她将接替陈天恩出任新加坡执行总裁。陈天恩目前兼任新加坡执行总裁。他将继续担任新加坡执行总裁，直至陈珊珊的任命获得监管部门批准。

作为保诚保险新加坡执行总裁，陈珊珊将管理新加坡保诚保险广泛的分销网络，以满足其投保人的健康和财富需求。其中包括5200多名财务代表，包括代理和财务咨询业务——新加坡保诚财务顾问（Prudential Financial Advisers Singapore）。这家寿险公司还与两家银行——大华银行和渣打银行——签订了长期分销协议。

文告指出，陈珊珊是一位经验丰富的银行家，在花旗银行拥有20多年的消费财富和私人银行经验。在加入保诚之前，陈珊珊曾担任花旗私人银行全球市场管理部门董事总经理。她专注于满足新加坡、马来西亚和泰国的超高净值和高净值客户、他们的家庭和家族办公室的私人银行需求。