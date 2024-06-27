泛太平洋酒店Edge餐馆获准恢复营业

泛太平洋酒店餐馆Edge上个月出现39起肠胃炎病例后，已遵照新加坡食品局要求为设施消毒，也让员工重新报读食品安全课程，餐馆如今获准恢复营业。

卫生部和食品局星期四（6月27日）发联合文告说，5月1日至23日，两个单位接获39人在Edge餐馆用餐后感染肠胃炎的通报，当中一人须住院但已出院。为保护消费者，食品局5月24日要求餐馆暂停营业，直到6月27日才解除停业令。

停业期间，Edge餐馆遵照食品局指示，丢弃所有即食食品、解冻食材和容易腐烂的食物，并清洗和消毒设施，包括器材、器皿、桌面和地板。负责处理食物的员工重上和通过了第一级食品安全课程。食品卫生人员也重新参加并通过了新技能资格（WSQ）餐饮卫生审核课程。

文告说，停业令虽已解除，但食品局会继续密切监督Edge餐馆，确保餐馆遵守食品安全要求。食品局将研究肠胃炎事件的调查结果，若发现餐馆触犯环境公共卫生（食品卫生）条例，将采取执法行动。

违例者可面对最高2000元罚款；若持续违规，可被处以每天最高100元的追加罚款。

文告强调，维护食品安全人人有责，当局呼吁餐饮业者时刻维持良好的食品和个人卫生习惯。公众若发现食肆有不良的卫生作业，则不应光顾，公众也可通过网站www.sfa.gov.sg/feedback向食品局提供详情，好让当局得以跟进调查。

文告也提醒，为避免疾病传播，公众应保持良好的个人卫生习惯，包括用餐前和使用厕所后用肥皂洗手；咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮住鼻子和嘴巴，之后立刻把纸巾扔进垃圾桶，以及不要和他人共用餐具、牙刷和毛巾等。