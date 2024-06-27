金管局宣布更多措施扩展金融资产代币化

新加坡金融管理局宣布更多措施扩展金融产品资产代币化，包括与协会和金融机构合作推行共同标准。

金管局星期四（6月27日）发布上述关于固定收益、外汇和资产与财富管理服务资产代币化的消息。债券是固定收益产品。

金管局文告说，金管局和国际金融机构也宣布，成功完成数码基础设施Global Layer One（GL1）第一阶段，并计划制定代币化资产的数码基础设施的标准、市场实践方法和治理准则。

GL1是一个开放的数码基础设施，供托管代币化金融资产和应用程序。

过去两年，金管局与24家金融机构合作，试行有前景的资产代币化用例。

金管局星期四进一步宣布，全球金融市场协会（GFMA）、国际资本市场协会（ICMA）和国际掉期与衍生品协会（ISDA）成为首批加入“守护者计划”（Project Guardian）行业集团的全球行业协会。

它还将建立三个工作流，与相关协会合作，推动固定收益、外汇以及资产与财富管理的标准和框架的发展。

另外，在GL1计划下，金管局正与纽约梅隆银行（BNY）、花旗银行、摩根大通（J.P. Morgan）、三菱日联银行（MUFG Bank）和法国兴业银行加密货币业务（SG-FORGE）等国际政策制定者和金融机构合作，探讨共享账本基础设施的业务、治理、风险、法律和技术问题。观察GL1计划的国际政策制定者包括欧洲中央银行、法兰西银行（BDF）和国际货币基金组织的工作人员。

金管局今天还发布了一份白皮书，详细介绍了GL1的设计原则、目标、考虑因素和潜在用途。

文告指出，随着GL1工作的进展，GL1计划扩大与更多政策制定者、中央银行、监管机构、国际标准制定机构和金融机构的合作。在下一阶段，GL1将探索建立一个非营利组织GL1 Org，以制定运营全球共享账本基础设施的共同原则、政策和标准。这将辅助未来可能设立的独立运营公司，这些公司将构建和部署GL1基础设施。

金管局副局长（市场与金融发展）梁新松说：“GL1计划在实现资产代币化潜力和提高资本市场效率的同时，维护市场诚信和金融稳定，具有至关重要的作用。”