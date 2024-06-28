国大新举措助新生适应大学生活 多涉猎课外活动

8月开始的新学年，新加坡国立大学将减少星期三下午的课程安排，让学生有更多时间参与课外活动，了解自己的兴趣和潜能。

国大将推出名为“NUSOne”的新举措，帮助今年8月起入学的大一新生完成过渡，更好地适应大学生活，希望他们在取得优异成绩的同时，也能够享受丰富多彩的学生活动，并且掌握未来毕业后所需的技能。

一方面，自今年8月起，国大新生将会参加高等教育衔接计划（Transition to Higher Education Programme），以熟悉学术和非学术领域的基本知识。

这项计划将整合现有的介绍活动和资源，并推出新的线上课程。这些课程可以帮助学生们提高情绪意识、幸福感和韧性，并增强根据个人所需规划大学学习之旅的能力；提高对学校社区标准、法律法规、心理帮助渠道的认识和教育；了解在学习和研究领域，学术诚信和道德的重要性；学习时间管理、制定有效学习目标和克服拖延症；以及了解如何合理使用人工智能。

另一方面，学校鼓励新生多参加艺术、体育、社区活动和个人发展工作坊等各种活动，来充实自己学术之外的安排，从而快速适应大学生活。新学年起，国大多数学院的课程安排都会避开星期三的下午3时至6时，让学生们可以拥有一个共同的时间段，去探索各项感兴趣的活动。

明年8月开始的2025至2026学年，国大将新建一个以体育为主题的宿舍，最多可容纳600名住户。这个宿舍名为“威勇宿舍”（Valour House），意为勇气、力量和坚韧。

新宿舍建在国大体育馆旁，旨在为运动员和体育爱好者提供一个有利的环境，让他们发展自己的体育潜能，并涉足新的体育项目或相关活动，不断提升自我。