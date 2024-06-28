星期五开盘可关注股票

美国星期四（6月27日）隔夜股市在关键通胀数据星期五（28日）出炉前收高，不过大型股表现不一，亚马逊收高，英伟达则下滑。

由于美国经济数据平淡以致市场加大对美联储减息的预期，美国10年期国库券收益率下滑四个基点至4.29%。

美国政府将今年第一季的年率化（annualised）个人支出至调降至1.5%，其他公布的数据也显示一些领域的订单与运输下降、就业市场疲弱以及购屋减少。

星期四纳斯达克指数起0.3%，标普500指数与道琼斯工业指数微升0.09%。

本地股市在美国公布个人消费支出价格（PCE）数据前表现优于其他以跌盘收市的亚太股市，海峡时报指数闭市上涨0.35%或11.65点，收报3343.35点。

星期五已经开始交易的日本、韩国和澳大利亚股市都走高，涨幅介于0.09%至0.58%。

以下是星期五可关注股票：

1. 祐玛战略（Yoma Strategic）宣布旗下子公司Myanmar Motors与Tokyo Century Asia签定换股协议。协议下，Myanmar Motors 将收购Tokyo Century Asia持有Yoma Fleet 的200万股（20%）。股权收购价约为1850万元，祐玛战略将通过向Tokyo Century Asia发行1亿3700万普通股支付收购价，每股发行价0.135元。

2. Katrina集团宣布就沈氏巷1号5楼的一个房地产，向Ho Juat Keng授予购买权，售价为200万元。购买权的有效期至7月11日下午4时。公司同时也宣布恢复交易。

3. 星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）委任新的首席财务官，孔安妮（音译Annie Khung Shyang Lee）将在8月9日开始履新。

4. 新电信和Hitachi Digital宣布一项新合作，将日立人工智能专业知识与新电信Paragon平台相结合。Paragon平台是一个集5G、边缘计算和云计算于一体的编排平台。Hitachi Digital将在日立美洲的圣克拉拉研发实验室部署Paragon，随后在一家美国工厂进行试点，以应对工业4.0的应用场景。

5. 胜科工业（Sembcorp Industries）旗下子公司胜科电力（Sembcorp Power）宣布，已与全球制药公司葛兰素史克（GSK）子公司签署长期购电协议（PPA）。根据协议，胜科电力将向葛兰素史克在新加坡的所有三个全球生产基地，供应高达10兆瓦（MW）的电力。

胜科还将通过太阳能项目，每年向葛兰素史克提供高达8万7600兆瓦时（MWh）的可再生能源证书。购电协议期限最长10年，并将于明年1月1日开始生效。

6. 直播平台17LIVE集团宣布，与台湾创投公司之初加速器（AppWorks）签署谅解备忘录，以加强协同投资。这次合作将利用之初加速器在地区的广泛网络，为17LIVE增长开辟战略途径，特别是在直播娱乐、内容制作、虚拟主播等领域。