职总8月起接管运营三个客工休闲中心

从8月1日起，全国职工总会将从人力部接管三个客工休闲中心的运营管理，并计划为客工提供更多节假日演出、健身、培训等服务。

这三个客工休闲中心位于本茱鲁（Penjuru）、德鲁山（Terusan）和大士南一带。

人力部星期五（6月28日）宣布，委任职总接管三个客工休闲中心，主要因为职总对客工需求的理解，以及它管理顺利（Soon Lee）客工休闲俱乐部的成功经验。

顺利客工休闲俱乐部的食阁有10多个摊位，供应孟加拉、印度、缅甸、中国等地的家乡口味。（何炳耀摄）

接下来，人力部还打算寻找更多合作伙伴运营客工休闲中心，并将对部分中心进行翻新，以及探讨更有创意的设计理念。

目前，本地共设有九个客工休闲中心，其中六个由人力部管理。人力部发言人受询时指出，每个客工休闲中心的访客数量，因附近客工宿舍分布等情况而异。目前，本茱鲁、德鲁山和大士南三个客工休闲中心，每月各接待8万至12万访客。

职总外籍劳工事务处长林泽秋受访时指出，职总将接管的三个客工休闲中心目前已有运营合作伙伴，接管以后，职总将在不影响现有合作伙伴提供服务的前提下，利用职总服务网络优势，了解客工需求，探讨提供更多服务。

在本地工作14年的孟加拉客工拉曼（Rhaman，36岁），目前担任罗厘司机，由于工作地点靠近顺利客工休闲俱乐部，所以每天中午都可以尝到实惠的家乡菜。

他受访时说：“一般上，只有到市中心的慕斯达法（Mustafa）商场附近，才能吃到地道的孟加拉咖喱鱼，而我在这里就能吃到，虽然稍微油了一点，但价廉物美。”