三产品含违禁成分被令下架 三人出现不良反应

三款美白护肤品和减肥产品被发现含有强效类固醇及违禁成分，有三名消费者使用后出现不良反应包括严重皮疹、癫痫发作、呕吐等，其中两人送院治疗。卫生科学局下令商家停售，并劝请公众停止使用产品，若有不适及时求医。

卫生科学局星期五（6月28日）发文告说，被令下架的三款产品是美白护肤品“88 Total White Underarm Cream”、减肥产品“Sausando Cellulite Pills”及“Pelangsing Double Strong”。

一名30多岁女子，在腋下使用宣称具美白效果，且能减少体味的“88 Total White Underarm Cream”一个月后入院。她出现严重皮疹，肝功能也受损，被诊断为因接触汞，引起可危及生命的过敏反应。

卫生科学局的检测发现，这款在幸运商业中心零售店及电商平台虾皮、Lazada及Carousell出售的产品，含有高浓度的汞（俗称水银）和另外两种强效药用成分，即类固醇倍他米松（Betamethasone）和用于去角质的水杨酸。

另一名50多岁的男子服用“Sausando”消脂丸五个月，因癫痫发作、低钠血症和呕吐送院。另一名女消费者在服用同一产品后出现口渴、失眠和心悸症状。

这款消脂丸声称可让人在七天内快速减肥，经检测，产品有西布曲明（Sibutramine）、利尿剂呋塞米（Frusemide）、泻药酚酞（phenolphthalein）成分。西布曲明是一种处方减肥药，由于会增加心脏病和中风风险，2010年已在本地列为禁药。

卫生科学局也接到一名消费者针对减肥产品“Pelangsing Double Strong”的投报，检测后发现这产品同样含有西布曲明。

当局已要求电商平台撤下上述三款产品，调查正在进行中，并会对卖家采取行动。