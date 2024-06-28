涉经营和操控全球最大僵尸网络 男子仍拒绝被引渡

涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络的男子王云禾再次拒绝被引渡，案件展期一周再度提堂。

中国籍男子王云禾（35岁）被指经营和操控全球最大恶意软件“911 S5”僵尸网络（botnet），并且侵入全球近200个国家微软电脑的1900多万个网际协议地址，当中近61万4000个在美国境内。

此案件星期五（6月28日）早上过堂。控方指出，目前仍在等待确认拘押听证会的日期，要求继续还押王云禾七天；王云禾的代表律师黄舒旺与黄远翔，则在庭上表示仍须时间听取客户的指示。

王云禾在案件前五次提堂时，皆表示拒绝被引渡。

法官批准控辨双方的申请，案展7月4日再度提堂。

据媒体早前报道，“911 S5”僵尸网络通过虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称VPN）散播恶意软件。受害者以为自己下载的是合法的VPN，实则里头含有恶意软件，让犯罪团伙能够操控受害者的电脑，形成所谓的僵尸网络。

根据美国司法部发出的信息，王云禾将僵尸网络售卖给网络罪犯，从2018年至2022年7月间至少获利9900万美元（约1亿3400万新元）。

我国警方和总检察署从2022年8月起，便与美国司法部和联邦调查局合作。由于新美签有引渡条约，我国警方在美国要求下，在5月24日展开行动，逮捕王云禾。