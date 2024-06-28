本地股市星期五早盘下跌0.24%

美国隔夜股市收高，星期五（6月28日）的亚太股市气氛乐观向上，早盘普遍上升，不过新加坡股市表现乏力，是唯一下跌的股市。中午休市前，海峡时报指数报3335.40点，滑落7.95点或0.24%。

中国股市追回早前的损失并脱离了技术调整区域，主要是因为交易员对中国没有出现鹰派言论而感到惊喜。

截至中午12时，深圳股市领涨，涨幅达1.1%，上海起0.98%。日本和台湾股市分别走高0.81%和0.73%，香港和澳大利亚则起0.45%和0.42%，韩国股市起0.29%，涨幅最小。

本地股市早盘的交易量达6亿零409股，交易额4亿2251万元。上升股219只，下跌股193只。

海指成份股多数走低，五只股价上涨，19只下跌，六只持平。

领跌的是胜科工业（Sembcorp Industries），股价下挫2.82%至4.83元，海庭（Seatrium）、怡和合发（Jardine C&C）、丰益国际（Wilmar）、香港置地（Hongkong Land）和泰国酿酒（Thai Beverage）的股价跌幅都超过1%。

五只上升股的涨幅介于0.09%至0.55%， 大华银行（UOB）涨幅最大，怡和控股（JMH）的涨幅则最小。