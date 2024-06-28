图管局携手本土家具企业 营造居家阅读空间

国家图书馆管理局与三家本地家具企业合作，携手为读者营造更舒适的静心阅读空间，提升阅读体验，鼓励人们多沉浸在文字与知识的海洋中。

图管局星期五（6月28日） 联合新加坡企业发展局推出“社群接管”（Community TakeOver）计划，开放图书馆空间，为本地家具企业提供展示舞台的同时，也希望为读者营造一个更舒适的阅读环境。

目前，图管局与三家本土家具品牌合作，在选定的图书馆区域摆放沙发、扶手椅、咖啡桌和其他本地设计的家具，供读者使用。

在实龙岗公共图书馆宽敞明亮的落地窗前，沙发与家具公司HomestoLife为读者布置了类似客厅的家居，L形的布沙发配上简约的木茶几，创造了一个轻松舒适、略带慵懒的阅读氛围。

其他参与计划的本土品牌也包括与中央公共图书馆合作的家具公司ipse ipsa ipsum，以及负责布置裕廊西公共图书馆的家具公司FortyTwo。

另外，图管局也将在来临的7月1日至31日启动今年的图书捐赠慈善活动“开卷有益”（Read for Books）。

在此期间，参与活动的读者中只要有10人阅读满15分钟，图管局的图书捐赠者就会向需要帮助的群体，例如儿童启蒙阅读计划（kidsREAD）的孩子，捐赠一本书或等值的善款。

欲参与“开卷有益”的公众可上网https://readingnation.nlb.gov.sg/initiatives/readforbooks/了解详情。