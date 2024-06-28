走到马路上放路障 工人被巴士撞倒碾断大腿

一名工人走出马路放置路障时，却遭到一辆右转的巴士撞上，卷入车底后遭巴士的前后轮两次碾过，导致客工大腿骨折，送院治疗。

这起车祸发生在星期四（6月27日）下午5时20分，地点是安顺路丰树安顺（Mapletree Anson）前路段。

网上流传一段视频显示，在安顺路旁的走道上施工的一名工人，当时走到最左侧车道放置路障时，竟遭一辆右转驶入该路段的970号巴士撞倒，瞬间卷入车底，还被前后两个车轮碾过。

巴士车长当时赶紧停车，急忙下车查看，并搀扶被撞倒的工人到一旁。站在一旁目睹整个过程的路人，吓得捂着嘴巴。

这段时长41秒的视频显示，被撞倒的工人事后还能坐起，但必须在他人的搀扶下才能行走。

记者星期五（28日）早上抵达事发地点，发现有关工地已完全停工。据观察，工程与冷却水处理有关，附近一带都在进行有关工程，不过皆已停工。

现场还有一名伤者的同事，当时他正在收拾工具并准备离开。他受访指伤者被撞倒后大腿骨折，造成他无法行走，估计七八个月无法工作。

“他当时痛到不能走路，必须休息七八个月。目前工地也将停工一星期。”

SMRT巴士副董事经理倪政权在答复本报询问时说，970号巴士撞倒男工人时正驶过安顺路，当时巴士并无任何乘客。

“客工之后被送往医院，我们的相关团队也与他保持联系，以提供援助与支持。”

倪政权说，涉事的巴士车长目前已被停职，公司正协助警方调查。

警方受询时证实接获投报，车祸涉及一辆巴士和一名路人。33岁男路人在意识清醒下送院，48岁巴士男司机正协助调查。警方调查仍在进行中。