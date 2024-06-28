东海岸公园油污清理工作进入第二阶段

东海岸公园海域和沙滩本周开展下个阶段的油污清理工作，着重清除粘附在岩堤、防浪堤和残留沙里的油渍，清理工作预计需要几个月完成。



国家环境局星期五（6月28日）发文告说，第二阶段油污清理工作更为复杂，由于有些受影响区域，如岩堤不容易进入、表面不平整，并且可能非常湿滑，需要经过训练的人员使用更多专用资源和设备，例如利用浅水船（shallow-draft craft）、消防泵（Fifi pump）、围油栏和高压清洗装置来进行清理工作。

当局将采取额外预防措施来限制油污进一步渗漏，以免油污再次污染海岸线和海滩，并对生物多样性造成影响。这阶段的清理工作完成后，在安全的情况下，东海岸海滩的受影响公共地区将逐步重开。

媒体星期五前往东海岸公园，观察下一阶段的清理工作。

环境局公共环境清洁管理署高级助理署长法鲁克受访时说，东海岸公园本周开始进行第二阶段清理工作，包括清除岩堤、防浪堤和残留在沙里的油渍。

据《联合早报》记者观察，东海岸公园B区已经开始第二阶段的清理工作，清洁队伍正在一艘浅水船上，使用高压水枪不断冲洗岩堤墙面和缝隙，而岩堤靠近沙滩则设有吸油围栏，以吸纳漂浮在水面上的油污。

法鲁克说，当局将按顺序清理东海岸的不同区域，并指清洁作业是一个反复的过程，例如清洁人员在冲洗岩堤墙面一遍后，会再确认是否残留油渍需要进行再次冲洗。

文告指出，清理作业受现场因素的影响，如风向、水流、涨潮和退潮、生物多样性等，各别受影响地区的清洁作业条件也会因这些因素有所差异。由于部分区域相连互通，因此清理一个地点时流出的油污，可能会流向另一个地点再次造成污染。这类清洁工作通常需要数月才能完成。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（24日）在联合记者会上说，只有当水质通过评估，确定可安全进行活动时，当局才会允许恢复海上活动。

初步估计，污染情况比较严重的地方，包括圣淘沙丹戎海滩和巴拉湾海滩，清理工作将耗时约三个月。污染情况较轻的区域，如西乐索海滩和东海岸公园部分沙滩，清理工作或可更早完成。