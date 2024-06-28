老屋主入院多日 妻家中变腐尸

男屋主入院多日，但过去四天单位内不断飘出臭味，惊动邻居报警，警方上门才发现屋主妻子已变腐尸。

这起腐尸案于星期三（6月26日）下午5时许被发现，地点在裕廊东24街第245座组屋的九楼单位。死者是80岁的老妇。

记者星期四（27日）晚上走访时，发现上述单位外的走廊还有腐臭味。而单位外的门口，也有疑似血水的痕迹。

单位楼上住户陈先生（34岁，经理）透露，一家人在上个星期天（23日）就开始闻到臭味。“味道是从我们卧室的窗外传进来的。后来气味越来越重，我们就在周一（24日）和周二（25日）连续两天联系市镇会。”

他忆述，当时一家人还一度以为是同层邻居出事。

“同层的另一邻居也是独居，所以我们担心是他出事。不过后来看到他安然无恙，就觉得可能是附近有动物死掉后尸体腐烂。”

陈先生说，市镇会连续两天都到场检查，但当时并未能找出恶臭的根源。

“他们还到我的卧室，也闻到了腐臭味。到了星期三晚上，我看到有几位警察在楼下单位勘察，才知道是楼下的邻居去世了。”

他说，自己入住两年，与楼下邻居不熟，也不知道住的人是谁。

记者星期四晚上也发现，事发单位隔壁的邻居点了香，插在住家外。

另一名邻居亚伯拉罕（62岁，保安）透露，该单位里住了一对年长夫妻，而死者正是80岁的妻子。

“我三年前搬来，他们就在了。他们大约八九十岁，老屋主平时还有出门，好像是当清洁工的。他的太太就在家里，很少走出来。”

他说，死者生前看似有失智症，因此鲜少出门。 “我是在一个月前看到阿叔，不过他们平时也不怎么出门，所以就没想太多。”

亚伯拉罕称，家人在两天前闻到异味，但并没有想太多。

“一直到星期三警察上门，才发现老屋主的妻子已经去世。听说老屋主在医院里，所以他妻子去世都没人知道。”

警方受询时证实接获一起非自然死亡案件的通报，一名80岁老妇被发现失去意识倒卧在单位内，随后被宣告死亡。

初步调查显示，案件不涉及刑事成分。调查工作进行中。