马国逮捕恐怖嫌犯 尚穆根：我国须持续警惕极端主义

马来西亚政府上周末在全国各地逮捕八名与恐怖组织激进分子有联系的嫌犯，说明恐怖主义在本区域的威胁仍然很大。虽然我国当局目前并未发现针对新加坡的具体威胁，但内政部长兼律政部长尚穆根提醒，我国的安全与邻国息息相关，呼吁人们保持警惕。

5月17日凌晨，一名男子持刀闯入乌鲁地南警察局，砍死一名警员，他夺走警枪后，开枪打死另一警员，随后被另一名警察击毙。马来西亚政府于上星期六（6月22日）在全国各地逮捕八名嫌犯，他们与恐怖组织“伊斯兰国”（IS，伊国组织）激进分子有联系。当局指这些嫌犯的袭击目标包括国家元首苏丹依布拉欣、首相安华以及政府和警方高层。

尚穆根星期五（28日）下午针对马国近日的恐怖主义事件接受媒体访问时说，伊国组织的暴力意识形态继续在这个区域引起共鸣，并得到虚拟支持者网络的推动。极端主义言论也使许多人变得激进，包括在新加坡。

他说：“只要这些意识形态继续存在，就会继续引发袭击事件。我们的安全与马来西亚的安全密切相关。由于两国距离很近，马来西亚发生的事情将对我国的安全造成影响。”

尚穆根指出，乌鲁地南警察局的袭击者携带着装满金属片和其他物品的袋子，例如防弹背心，似乎显示袭击者早有预谋。他采用的武器包括大砍刀（machete），说明恐怖主义袭击者可利用这些可轻易获得的武器发动袭击，这种情况在世界各地都是如此。

虽然我国当局目前还未发现针对新加坡的具体威胁，但我国对恐怖主义威胁一贯保持零容忍政策。尚穆根指出，我国自2015年以来发现50名自我激进化人士，其中包括38名新加坡人和12名外国人，他们已在内部安全法下接到限制令或拘留令。