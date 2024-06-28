群策环球控股进军中国酒店市场 旗下重庆新世界酒店开幕

“薄饼大王”魏成辉掌控的新加坡交易所挂牌公司群策环球控股（GSH Corporation）进军中国高档酒店市场，它拥有的重庆新世界酒店于星期五（6月28日）正式开幕。

群策环球控股星期五闭市后发布消息说，这家拥有200间客房的酒店位于璧山区，距离重庆市区23公里，是御湖新加坡国际花园的一部分。御湖新加坡国际花园是集团在中国的首个综合酒店住宅项目。璧山不仅是中国著名的生态宜居城市，还将成为重庆第二个国际机场的所在地，该机场计划于2030年开通。

文告说，重庆新世界酒店的开业是新世界酒店及度假村品牌（New World Hotels & Resorts brand）中的第11个中国房地产，也是它在亚洲的第16个房地产。瑰丽酒店集团（Rosewood Hotel Group）旗下的新世界酒店及度假村，是由中国大陆的新世界同派酒店集团（New World Tongpai Hotels Group）管理。

群策环球控股总裁余源辉说：“我们很高兴在中国开设了首家高档酒店，这也是我们酒店组合中首家由新世界同派酒店集团管理的酒店。重庆新世界酒店位于风景如画的御湖中心，地理位置得天独厚，拥有世界一流的设计和设施。这座酒店不仅是一座标志性建筑，更反映了璧山区的环境和文化遗产。

群策环球控股首席运营官魏国铭说：“这标志着我们进入中国市场，此前我们曾花费一些时间在马来西亚哥打京那巴鲁开设了三家酒店，以扩大我们的酒店业务。展望未来，我们将继续专注于拥有独特战略位置的亚洲门户城市。”