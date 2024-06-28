“新柔长堤 百年之情”展览 用照片与档案记录回顾历史

为庆祝新柔长堤启用100周年，公众接下来可通过展览和网站，从照片和口述历史等资源认识这个重要纽带的历史，以及连接新加坡与马来西亚两地人的事与情。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和柔佛州务大臣翁哈菲兹，星期五（6月28日）在兀兰民事中心为“新柔长堤 百年之情”展览主持推介。

唐振辉致辞时说，新柔长堤不只是一条繁忙的通道，更已成为新马建筑文化遗产重要的一部分。长堤象征新马两国的友谊和亲情，多年来见证两地的人民往来与联系，包括来上学和工作的“越堤族”，在佳节越堤与亲友团聚的故事。

他说，多年来，长堤是连接新马两地的主要通道，象征两地建立的深层联系。在长堤启用100周年之际，展览通过照片与故事反映长堤的历史与演变，希望与更多国人分享。

柔佛州务大臣翁哈菲兹致辞时也指出，新柔长堤促进新马两国的深远联系，也成了人们往来学习和就业的要道。这份特殊的关系不能被视为理所当然，也要归功于上一代建立的基础，他也感谢新马两地领导人的支持。

1924年6月28日，新柔长堤由时任海峡殖民地总督基里玛（Laurence Guillemard）和柔佛苏丹主持开幕仪式。这张开幕照与其他反映长堤历史的画面将在展览呈现。

这个由国家文物局推出的巡回展在兀兰民事中心举办至7月27日，之后于9月16日至10月16日走进新加坡国家档案馆，并于10月17日至31日在城市广场举办。当局也计划把展览带到公共图书馆和学府等。

展览记录长堤的历史，从19世纪的建造过程到战后发展，以及在日本占领时期和冠病疫情暴发等重大事件的片段。

国家图书馆管理局也特别设立一个网站（https://go.gov.sg/causewaycentenary），让公众上网浏览与长堤相关的档案记录、照片和口述历史访问等。当局也会举办三场讲座，分别邀请马来西亚国家档案馆、新加坡国家档案馆的代表，以及新加坡国立大学教授主讲。