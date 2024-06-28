网售生酮饮食咖啡含违禁成分西布曲明 食品局令停售

在本地多个电商平台售卖的一款声称可助瘦身的咖啡，经查含有违禁成分西布曲明，当局提醒公众不要购买或食用。

新加坡食品局星期五（6月28日）发文告说，这款产自马来西亚的咖啡“KetoDiet Coffee”以减肥产品为卖点，声称能增强能量并瞬间分解脂肪。

食品局已与多个在线电子商务平台合作，下架这款咖啡，并向相关卖家发出警告，要求立即停止销售该产品。

产品中的违禁成分西布曲明（Sibutramine）是一种处方减肥药，由于会增加心脏病发作和中风的风险，自2010年起已在本地被禁。

服用西布曲明对健康造成的其他严重后果，可能包括心脏问题和中枢神经系统紊乱，如精神错乱和幻觉。另外，西布曲明也可能导致癫痫发作。

食品局建议已购买受影响产品的消费者不要食用。已食用并担心健康状况的消费者，应寻求医疗建议。另外，当局也建议消费者在购买来源不明或未经核实的食品时，应谨慎并查询更多产品信息。

任何人售卖或供应含有违禁或强效药物成分的食品，都将面临严厉的执法行动。

在食品销售法令第15节条文下，销售任何不安全的食品都属违法。违例者将被定罪并处以最高5000元罚款，重犯则可被罚款最高1万元，或监禁最长三个月，或两者兼施。