超市食肆进驻登加首个邻里中心 居民生活更便利

登加新镇首个邻里中心启用并迎来超级市场和食肆，居民可以更方便地用餐和购买日常用品。

位于田园弯（Plantation Crescent）第127座的田园广场（Plantation Plaza）星期五（6月28日）正式启用，这个邻里中心内率先开业的是巨人超市（Giant）、口福食阁及麦当劳快餐店。

根据建屋发展局星期五发出的文告，除了楼高五层的购物中心，沿着预购组屋项目Plantation Village第127A座到126A座也建有一条零售街，提供更多餐饮店和商店。整个邻里中心全面开业后，将有总共75间商店、超过1万平方米的零售空间。其余零售店将从今年第三季起陆续投入运作，预计大多数商店将在第四季营业，提供更多餐饮、购物、服务与休闲活动选择。

负责登加区事务的永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，在脸书发文指出，接下来也会有诊所和牙科诊所在田园广场内开业。

许连碹提到，她星期五早上在田园广场遇到不少居民，他们都殷切期待超市和食肆开门营业。她说，“邻里中心的商店开业，肯定会为登加居民带来便利”。

她前一天也在脸书上载视频，向居民介绍邻里中心的环境，包括指出邻里中心就在未来启用的地铁站旁。

田园区是登加新镇五个住宅区中率先发展的住宅区，因此最早有住户迁入。已经入住竣工组屋单位的居民，只须步行不超过10分钟就能到达田园广场。他们也能搭乘870号和992号巴士，或建屋局提供的临时接驳巴士去往广场。免费的临时接驳巴士服务将运作至7月21日，建屋局会评估是否有必要延长服务。

文告指出，去年9月当邻里中心仍在建造中时，建屋局就已经为首批店面招标，而巨人超市和口福食阁在两个月内就获通知投标成功。建屋局也加快评估两者的装修设计计划和批准相关的许可证。

根据建屋局的经济餐饮计划，食阁内的所有食物摊位都会提供一个不超过3元的餐食选项，而饮料摊位的咖啡乌（Kopi-O）和茶乌（Teh-O）的售价则定为每杯1元。

为了照顾居民的日常需求，建屋局去年底同平价超市合作，安排流动杂货车进驻登加新镇，并在组屋底层放置食物和饮料自动贩卖机。随着田园广场的启用，流动杂货车已经停止服务，而自动贩卖机则会继续服务居民。

建屋局也提到，田园广场外的零售街紧挨着一条名为田园农场路（ Plantation Farmway）的绿色连道，将住宅区和居民与休闲设施连接起来。在预购组屋项目Plantation Acres和Plantation Grange之间的一部分连道已于5月建好，为居民提供游乐场、健身角落和休息区。整个连道将于今年12月完工。

另外，今年底之前，田园区内会有四所学前教育中心开业。民众俱乐部也将于今年内完工。