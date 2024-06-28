本地最大水獭家族Zouk妈妈去世 公众纷悼念

带领本地最大水獭家族的族长，萌翻新加坡人的“Zouk妈妈”去世了，粉丝纷纷悼念，感谢它为国人带来的欢乐。

还记得冠病疫情期间，16只水獭在总统府过马路的画面吗？那正是Zouk家族。当时水獭族长带领其他水獭浩浩荡荡路过总统府，警卫帮忙管控交通，好似总统府贵宾。

本地关爱水獭组织Ottercity星期五（6月28日）发布贴文说，大家熟悉的“Zouk家族”族长“Zouk妈妈”去世了。

6月22日，Ottercity在脸书发文指“Zouk家族”的爸爸妈妈都失踪了。28日早上，就有水獭爱好者在波东巴西水道中发现了Zouk妈妈的尸体，而它的家人就在不远处。

根据Ottercity估计，Zouk妈妈大约八岁，是出名的已故碧山水獭家族的女儿。自从多年前它离开碧山家族后，就找到了自己的伴侣，在新加坡河一带，Zouk旧址处成家开枝散叶。

在它的领导下，Zouk家族不断壮大，它们巧妙地利用水道，在碧山公园、植物园、武吉知马、新加坡河、贝雅士蓄水池下段都留下了它们的足迹，同时也保持家族团结，避免和其他家族发生冲突。

Ottercity怀疑Zouk爸爸早前因外来雄性水獭的挑战，被赶出了家族，它在失踪两天后回来找家人，几分钟后又被迫离开。而Zouk妈妈想跟着它，但因为家人不同意而留下来。Ottercity因此怀疑Zouk妈妈应该是离开了家族去找Zouk爸爸了。

Zouk妈妈尸体将进行病理分析

目前，Zouk妈妈的尸体已经被国家公园局打捞了上来，并将进行病理分析。

近年来水獭闯入民宅，啃咬水池中的鱼只的故事不少，如何在被水獭萌翻的同时和它们和平共处是不少人关注的话题。公园局曾在2022年估计，本地约有170只水獭，与2019年约80只相比呈翻倍增长。

据报道，170只水獭分属17个家族，分别常见于滨海湾蓄水池、新加坡河、加冷河和碧山—宏茂桥公园等。一对成年水獭每年一胎可产一到六只幼崽，家庭扩大速度受食物和栖息地等自然因素影响。在新加坡，水獭的数量也受城市环境因素所限制。

水獭极具领地意识，对空间的竞争和自然死亡都遏制了数量增长。不过公园局曾称不排除未来在必要时给水獭绝育，以控制数量，也提醒民众应该和水獭保持距离，避免喂食，尤其是在成年水獭带着宝宝时，要格外警惕。