青年捐血者比率十年来跌半 红十字会发起新计划鼓励青年定期捐血

过去十年，我国捐血者中青年的比率下跌一半以上，从2013年的31%降至去年的15%。新加坡红十字会发起鼓励青年加入捐血行列的新计划，希望到2030年将青年捐血者的比率提高至25%。

配合世界献血者日，新加坡红十字会星期六（6月29日）联合卫生科学局举行颁奖典礼，表彰1961名长期捐血者和23个捐血冠军组织，感谢他们对全国捐血计划的持续支持。

通讯及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤出席典礼并为获奖者颁奖。为确保我国血液供应可持续，拉哈尤也在现场宣布启动“启发青年”（YouthInspired）计划，通过校园推广、组织对话会与宣传活动等方式，鼓励年龄介于16岁至25岁的青年加入全国捐血计划。

希望未来五年内 吸引500名青年定期捐血

新加坡红十字会希望在未来五年内，通过计划吸引500名青年参与定期捐血，并将捐血纳入他们的日常生活。

拉哈尤在致辞时说，随着新加坡人口迅速老龄化，对血液的需求也将上升。“65岁及以上的居民现在占我国人口的近五分之一，而十年前这一比率为11.7%。”

她指出，卫科局的研究显示，60岁及以上的患者占血液使用量的60%。“随着年龄的增长，人们更容易患贫血或多种合并症，需要输血的可能性也会增加。”

同时，癌症已成为血液消耗量的重要因素，占新加坡血液总消耗量的10%，患者可能因癌症本身或治疗引起的贫血而需要输血。

随着过去50年来癌症发病率上升和人口老龄化，这一趋势预计将持续。