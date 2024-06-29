称三女子因声援巴勒斯坦被控 民主党接更正指示

召集数十人撑西瓜伞走向总统府的三名女子之所以被提控，是因为她们涉嫌非法游行，与她们声援巴勒斯坦的观点无关。内政部反驳新加坡民主党不实指控，要求民主党更正上传至多个社媒平台的贴文和视频。

莫斯曼（Mossammad Sobikun Nahar ，25岁）、西蒂（Siti Amirah Binte Mohamed Asrori，29岁）和安纳马莱（Annamalai Kokila Parvathi，35岁），各面对一项抵触公共秩序法令的罪名。

三人星期四（6月27日）被控后，民主党随即于当天和隔日在脸书、Instagram和TikTok发文说，对政府决定提控三名组织游行声援巴勒斯坦的女子深感遗憾。

内政部星期六（29日）发文告说，三名女子是因为涉嫌在禁区内组织游行，违反公共秩序法令被控，但是民主党的贴文却错误地暗示她们是因为支持巴勒斯坦人民而被控。

“决定提控这三名女子并非因为她们表达的观点，也无关这些观点与政府的立场是否一致。控状所关注的，是她们未经批准组织游行的罪行。”

此外，内政部说，是否提控三名女子是总检察署的决定，并非如民主党所言由内政部长尚穆根做主。部长不做与刑事提控相关的决定。

兼任律政部长的尚穆根已通过防止网络假信息和网络操纵法令办事处，向民主党发出更正指示，以及向TikTok发出针对性更正指示（Targeted Correction Direction）。民主党必须在原来的脸书和Instagram贴文上附上更正通知，以及创建一个包含更正通知的新TikTok帖子。