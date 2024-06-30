前年因泥泻事故断裂 乌鲁班丹公园连道全面重开

耗时近两年，因泥泻事故而断裂的乌鲁班丹公园连道已完成修复工作，星期天（6月30日）全面重开。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，星期天早上走访这条位于预购组屋项目Clementi NorthArc附近的公园连道。

她受访时说：“经过22个月修复工程，剩下的最后大概150米公园连道现在已经全面开放，公众可以使用了。与此同时，Clementi NorthArc预购组屋的社区设施也已经竣工，居民可以使用这些设施。”

因泥泻事故而断裂的乌鲁班丹公园连道已完成修复工作，星期天全面重开。（建屋局提供）

沈颖也是荷兰—武吉知马集选区议员，负责武吉知马分区事务。泥泻处位于这个分区内。她说：“修复过程当中，主要的考量是安全，因此建屋局也参考建设局的一些建议，把加固斜坡的措施扩大到更大区域，让斜坡更加稳固。”

坐落于金文泰6道和联邦西道的Clementi NorthArc，建筑工地西边在2022年9月2日发生泥泻事故。事发时工地泥土倾泻冲倒挡土墙，造成公园连道断裂，部分泥石流入乌鲁班丹河道。

沈颖说，建屋局也参考建设局的一些建议，把加固斜坡的措施扩大到更大区域，让斜坡更加稳固。（建屋局提供）

事故发生后，当局紧急采取应对措施，并关闭公园连道展开修复工程，北岸地段已在2023年3月重新开放使用。

随后，当局着手修复受泥泻事故影响而断裂的南岸路段。这个路段原定去年完成修复并重开，但工程范围较广，且受雨天及额外加固措施影响，部分路段延迟至2月8日重开。