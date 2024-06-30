马林百列推出免费短程巴士 服务三选区居民

马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区的国会议员，联手为区内居民推出七条免费短程巴士服务，以改善各分区的接驳问题，尤其是方便年长者到达区内关键设施，如综合诊疗所、地铁站和商场等。

这项服务将在7月8日投入运作，星期天（6月30日）开放让区内居民报名参加。这是为期一年的试点计划，马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区三区，将根据搭客数据和反馈进行评估，在试行期间调整巴士站或路线等，以更好满足居民需求。

这七条巴士环线分别在马林百列集选区的五个分区（布莱德岭、芽笼士乃、如切、景万岸—菜市和马林百列），以及麦波申区和蒙巴登区运作。尽管各路线服务不同分区，有些路线会途经同个车站，方便居民从一个分区前往另一个分区。

每条路线各由一辆巴士服务，只在星期一至五早上10时至下午4时的非高峰时段运作，公共假日除外。每趟巴士间隔45至75分钟。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，星期天在启动仪式上致辞时说，议员们聆听居民的意见和反馈后发现，这一区在交通便利性方面还存些许不足。因此，他们决定利用现有资源，为居民推出这项服务。唐振辉是负责如切区基层事务的马林百列集选区议员。

其他出席活动的还包括：其余三名马林百列集选区议员——人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、国会议长谢健平和东南区市长阀贺米，麦波申区议员陈佩玲，蒙巴登区议员林谋泉，以及可能参选下届大选的马林百列集选区（景万岸—菜市）基层组织第二顾问、新加坡理工大学助理教授朱佩玲。

负责马林百列区的陈诗龙受访时说，短程巴士服务在非繁忙时段运作，既不会增加公共交通系统的压力，也方便年长居民到综合诊疗所、商场、熟食中心、地铁站等。

“我们希望这能鼓励居民踏出家门，利用更便利的交通，建立更多社交联系。”

短程巴士服务计划由东南社区发展理事会资助。问及具体数额时，唐振辉在星期四（27日）举行的记者会上说，这项计划将占东南社理会支出的5至6％。

“这并不是一笔小数目，但也不会占用（社理会）其他计划的资源。这会是东南社理会为居民服务的项目之一。”