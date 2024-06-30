食客投诉鱼头不新鲜 店家换来带鳞“新鲜鱼”

顾客申诉到咖啡店吃咖喱鱼头，因不满不新鲜要求退换，结果店家竟换了一条带着鱼鳞的“新鲜鱼”。店家受访时道歉，愿意退款。

曾先生（60岁，技工）向《新明日报》申诉，他与妻子星期四（6月27日）下午5时许前往位于勿洛路340号的Enak Enak餐馆吃晚餐，结果最后吃到一个有鱼鳞的鱼头。

他受访时说，“我们之前常去那家餐馆吃饭，这次是想试试咖喱鱼头。但上菜后，我太太发现鱼不新鲜，有味道，而且酱汁也是冷的。”

曾先生说，太太对食材很敏感，能尝出新不新鲜，叫来餐馆员工后，对方什么也没说，就拿回后厨换了一份。

“新的这一份咖喱鱼头端上时还冒烟，显然是刚做好的，鱼肉也很新鲜。但是，我们很快发现鱼头上竟然还有未祛除的坚硬鱼鳞，十分恶心。”

曾先生说，所有厨师都知道鱼头祛除鱼鳞的重要性，而且咖喱鱼头也并不是使用有幼鳞的鱼，鱼鳞是必须祛除的，因此他怀疑是有人故意为之。

“我觉得他们若是对换鱼的要求有问题，可以对质，而不是这么做。而且，餐馆愿意换鱼，想必就是因为他们知道鱼头是真的不新鲜。”

曾先生坦言，当时与妻子只是告诉了店员此事，但对方也没说什么就离开了。因为不想把事情闹大，他们俩只好将鱼肉挑出来吃完后付款走人。“我们之后不会再去那家餐馆，也希望餐馆以后不要再做这样的事。”

指应是后厨没注意到 餐馆向顾客道歉

餐馆负责人受访时称不知晓此事，但应是后厨处理鱼头时没注意到。

餐馆负责人叶健南（40岁）受访说，他相信是后厨员工在处理鱼时没有注意，是一次意外，他向该顾客道歉。

“我们愿意请顾客再吃一次咖喱鱼头，我也可以与老板商量，让顾客回来退款。”