善心男在观音庙外 派菜头粿给长者

善心男子拿着50包菜头粿，分给四马路观音庙前谋生的年长人士，香客看了大赞男子热心。

读者许茗杰（42岁，餐饮业者）星期五（6月28日）上午到四马路观音庙拜拜时，碰到暖心一幕。

许茗杰说，当时一名看似40来岁的男子正在拎着两大包食物，逐一分发给在观音庙外卖花的大叔大婶。

许茗杰因为看了感动，因此凑上前与男子搭话。“我问他需不需要帮忙，他说不用了，自己一个人可以，听口音应该是本地人。”

除了卖花的长辈，在观音庙前坐着代步车卖纸巾的人也收到男子这份善意。据许茗杰观察，男子送出的是菜头粿。“他在庙宇外面走了一段时间，送出了大概50包左右。”

许茗杰本身是马来西亚人，旅居本地已有六年。“我是过去三四年才开始到观音庙拜拜的，每周都会来一两次。”

据他所说，星期五是第一次看到这名男子免费送餐给老人家。“他这样热心，愿他的善举能让老人家感到开心。”

受惠阿叔阿嫂：省下一顿饭的开销

受惠的阿叔阿嫂说，现在行情不好，拿到免费食物能省下开销，能给予他们帮助。

在四马路观音庙一带卖花的陆女士（60岁）说，偶尔会有善心人士在观音庙附近派饭。“他们主要会先派饭给卖纸巾的，后面才会派给卖花的。”

她说，因为现在行情不好，此善举能帮助到很多人。卖纸巾的阿叔戴先生（63岁）也指出，偶尔会有善心人士在观音庙派食物。

他说，卖纸巾的一天收入约20元至40元不等，能拿到派赠的食物，对他们这些弱势群体有很大的帮助。“这样就能省一顿饭的花销了。”