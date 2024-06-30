新邮政中心水管爆裂 七岁女童受困厕所暴哭

新邮政中心水管爆裂，七岁女童受困漆黑厕所，母亲称女儿事后大哭，是一场“劫后余生”。

巴耶利峇地铁站旁的新邮政中心，星期六（6月29日）晚发生水管爆裂，有顾客受困厕所遭“瀑布”袭击。梁家欣（35岁，室内设计师）告诉《联合早报》，事发时临近商场关门时间，女儿正在一个人上厕所，岂料厕所突然一片漆黑，天花板也开始漏水。

梁家欣描述，当时她在厕所外等女儿，岂料厕所走道上方的天花板突然掉落，灯光也随之熄灭，然后就开始喷水。

她打电话给丈夫求助的当儿，听到女儿在厕所里呼喊她，于是赶紧进厕所查看。她说，女儿所在的厕间已进水，同时漆黑一片，自己只好摸黑进去，穿过“瀑布”把女儿拉出来。

她说，事后自己双腿发软，女儿则继续暴哭了几分钟。

“我紧紧抱住她安抚，让她平复下来了。还好她晚上没有做噩梦。主要是发生在小孩子身上，又临近商场关门时间没有其他大人在厕所里，所以更加可怕。”

新邮政中心发言人回复《联合早报》问询时证实，商场在星期六晚上9时10分左右发生水管爆裂，原因是安装新水表引起的。

发言人称，维修人员立即到场封锁了该区域，商场其他区域的正常运行没有受到影响。商场也表示水管爆裂没有导致人员受伤，商户的财产也没有受损；但当时在附近的几名顾客被水溅到。

据了解，目前商场已经将通往厕所的有关通道关闭，附近的电梯也正在检修。

新邮政中心发言人说：“我们将顾客的安全和舒适放在首位。感谢顾客在这次短暂事故中的理解与合作。”