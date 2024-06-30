铭泰国际一个月内三董事和高层离职 新交所发质询

刚在一个多月前被任命加入凯利板挂牌公司铭泰国际（Metech International）董事局的一名独立董事，已离开公司董事局，不再是公司董事。

刚在5月20日被任命为公司独董的黄金顺（音译，Hwang Kin Soon Ignatius）从星期六（6月29日）起不再是公司董事。这也意味公司在过去8个月，已有七位董事和高层离职，其中三人是在6月离职。

新加坡交易所向公司发出质询，询问最近离职人员是否对公司事务感到担忧，导致他们离开。

对此，铭泰国际（Metech International）星期五（6月28日）回复质询时透露，黄金顺解释，他不寻求连任公司独立董事，是因为最近也开始担任新加坡Trowers & Hamlins律师事务所顾问，导致工作量增加。

此外，铭泰国际计划开展废物管理业务，黄金顺通过其他实体参与类似业务，也可能形成冲突。黄金顺还解释说，由于公司目前正在重组，预计需要占用他大量时间，而他将无法有效履行董事职责，因此决定不寻求连任。

近期离职的还包括公司独立非执行主席庄熙国，任职仅七个月即辞职。公司指出，针对公司事务，庄熙国没有任何可能导致他辞职的担忧，公司也不了解任何可能导致他辞职的事务。此前，根据公司6月13日宣布，庄熙国辞职是为了寻求其他机会。

公司首席执行官王卓也在星期五（6月28日）辞职。在找到合适的首席执行官人选前，公司中国子公司总经理曹士轩（音译，Cao Shixuan）将与董事会咨询，协助监督运营事务。

铭泰国际星期五闭市上扬5%，报0.042元。