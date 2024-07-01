恐怖主义融资全国风险评估：汇款服务风险高

与四年前相比，新加坡在恐怖主义融资方面，汇款服务仍然处于高风险状态，其中，跨境在线支付成为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。

根据内政部、财政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）联合发布的更新版《恐怖主义融资全国风险评估》（Terrorism Financing National Risk Assessment）报告，汇款服务仍处于高风险，新的跨境快速支付系统被当局确认为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。银行继续处于中高风险状态，而数码付款代币（DPT）服务商的风险则从中低提高到中高。

这份继2020年后推出的更新版风险评估，阐明新加坡面临的最新恐怖主义融资威胁和易受影响的行业。

与2020年的报告相比，新加坡目前依然面对为海外恐怖分子和恐怖活动筹集转移资金的威胁，而其中自我激进化的个人，继续对新加坡构成最显著的恐怖主义融资威胁。

2024年的主要恐怖主义融资风险领域，与2020年识别的风险大致相同。

政府于2022年启动反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）国家战略。三家机构也在星期一发表更新版反恐融资国家战略，作为应对恐怖主义威胁的持续行动之一。

2024年恐怖主义融资全国风险评估支持这份国家战略的更新目标，包括：

预防：积极阻止潜在恐怖分子、恐怖组织和同情者利用新加坡的开放性进行恐怖主义融资活动；

侦查：通过对高风险行业和受关注的新兴恐怖主义融资类型进行强有力监控和危险信号追踪，及时发现和追查恐怖主义融资活动；

破坏：坚决打击企图在本地和国外为恐怖主义活动筹集、转移和使用资金的恐怖分子、恐怖组织和同情者。

联合文告说，为了达到上述更新目标，新加坡将实施更新的五管齐下的反恐融资国家战略：