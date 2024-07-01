投资者权衡美国5月份通胀率保持不变的数据，美国隔夜股市上星期五（6月28日）收低。纳斯达克指数领跌0.71％，标普500指数和道琼斯工业指数分别跌0.41％和0.12％。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市跌10.55点或0.32%，收报3332.80点。

亚太股市星期一（7月1日）开盘时涨跌不一，悉尼和首尔分别下跌0.64％和0.37％，东京则上涨0.77％。

以下是星期一可关注的股票：

1. 被列入观察名单的碧玉投资（Jasper Investments）说，继6月6日宣布从战略投资者获得900万元的资金，公司以近1300万元的额外融资承诺结束了资金筹集活动。公司从一组战略投资者获得总计超过2200万元的资金承诺，为公司的核心业务扩张，以及未来24个月的营运资金需求等提供财务支持。

2. SMI Vantage说，董事会依然致力于改善集团的盈利能力，需要更多时间实施业务战略和计划，让集团整体转为盈利，以满足脱离观察名单要求。因此，公司于6月30日向新交所申请，将期限延长一年至明年7月31日。

集团2024财年的营收和总毛利（gross profit）较上财年有所改善，营收从上财年的180万美元增至约260万美元；总毛利从上财年的亏损10万美元，转为70万美元的毛利。

3. 传慎控股（Tuan Sing）宣布，间接全资子公司HR Operations已与Hyatt of Australia和Hyatt Services Australia签订契约，终止位于西澳大利亚珀斯凯悦酒店（Hyatt Regency）的管理。该酒店在8月31日将不再是凯悦管理的酒店；酒店之后将重新定位和重塑品牌。这是传慎控股扩大酒店业务的长期战略的一部分。