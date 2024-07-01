周凯年接替穆仁理 出任政府国会内政及律政委员会主席

蔡厝港集选区议员周凯年出任人民行动党政府国会内政及律政委员会主席，接替出任律政部兼交通部政务部长的穆仁理。

周凯年2020年踏入政坛，同一年担任内政及律政委员会副主席。行动党星期一（7月1日）发文告宣布，他即日起出任委员会主席。

武吉巴督区议员穆仁理原是后座议员，今年5月在最新一轮的政治职务调动中，受委为律政部兼交通部政务部长。他星期一宣誓就职。

行动党1987年推出政府国会委员会制度，目的是让成员有机会检视各部门的法令与计划，为政策提供反馈。

内政及律政委员会成员还有荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙、波东巴西区议员司徒宇斌、裕廊集选区议员陈有明、三巴旺集选区议员维凯、先驱区议员郑德源，以及义顺集选区议员吴顺喜。行动党并未委任副主席。

周凯年是一名律师，主要执业领域包括国际商业诉讼和仲裁以及航运。他日前接受行动党党报《行动报》（Petir）专访时说，内政及律政委员会在剩余任期，相信会关注滥用毒品、诈骗和支持内政团队人员等课题。

周凯年说，每当有人提呈法案，都可能需要委员会提供一些意见。政府有自己的立场和用意，如果委员会能协助确保立法意图明确，就能减少日后出现疑虑和争议的可能。

穆仁理2018年出任内政及律政委员会副主席，2020年升任主席。他告诉《行动报》，委员会过去几年曾针对几项重要法案，如防止外来干预（对应措施）法案和网络犯罪危害法案提供意见，希望有帮到部长在国会提呈法案。