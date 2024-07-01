认为16年监刑过重 立化中学命案19岁被告上诉要求坐牢八至10年

立化中学命案19岁被告上诉至最高法院上诉庭，要求将现有的16年监刑减至八至10年。

辩方律师苏呢尔星期一（7月1日）早上向以大法官梅达顺为首的三司进行上诉陈词时指出，高庭早前的判刑未充分考虑被告是受严重抑郁症影响而犯下误杀罪，以致法庭对被告判予过重的16年监刑。

符晓平法官去年12月为这起备受瞩目的校园命案宣判时说，被告患有严重抑郁症，也清楚知道校园杀人计划是错误的，但他还是做了精心部署，下定决心执行如此暴力与残忍的命案。

苏呢尔对法官的这一看法做出反驳，他说，被告能在案发前计划如何杀人，不意味着他的理智未受严重抑郁症的显著影响。

根据精神评估报告，若非因案发时患有抑郁症、影响了他做出逻辑判断的能力，被告不会决定执行杀人计划。苏呢尔认为，被告案发前等于活在“幻想世界”（fantasy world）中。

这起震惊全国的命案发生于2021年7月19日上午11时许，死者是中一生韩喆凯。由于被告犯案时仅16岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。法庭原本也禁止媒体报道死者名字，但韩喆凯双亲通过控方申请撤销禁令，获得法官批准。

案发前，被告在受严重抑郁症困扰的情况下，自觉一无是处，认为人生无望。他尝试以不同方法自寻短见，但都以失败告终，于是想到先在校园杀人，再由警方朝他开枪，想借此寻求解脱。

当时被告16岁，与13岁的死者韩喆凯并不认识。

案发当天，韩喆凯独自走入校园厕所，殊不知厕所里已被人预先藏了斧头和刀子，而被告此时正在附近守候。

被告随后进入厕所，从后用斧头攻击韩喆凯，直至后者一动也不动地躺在地板上。过程中，被告对韩喆凯说了一句：“对不起。”

被告事后觉得情绪得到释放，但同时感到愧疚，决定放弃杀更多人的计划并自行报警。上诉案仍在审理中。