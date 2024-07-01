涉局内人交易 企业董事遭金管局罚款7万元

因进行局内人交易（insider trading），一名企业董事被新加坡金融管理局民事罚款7万元。

新加坡商业事务局、新加坡警察部队和金管局星期一（7月1日）发布文告说，郑如衡（音译，Tay Joo Heng）进行上市公司伟盛（GS Holdings Limited）的股票交易中，触犯证券及期货法（SFA）。他承认进行了局内人交易，并已支付罚金。

文告说，伟盛在2019年11月19日发布公告，将考虑通过有条件买卖协议，以200万元的价格把旗下全资拥有子公司GreatSolutions卖给GSG Capital。

公告后，伟盛股票隔个交易日的交易量大增，相比一个月前的平均每日交易量增加58%至91万5600股。

郑如衡当时是GSG Capital的唯一董事和持股人，作为潜在买家，他在2019年10月2日与伟盛取得联系。

由于GreatSolutions一直处于亏损状态，郑如衡认为这个被收购消息预料能得到市场积极反馈、刺激伟盛股价上涨。因此，利用这个内幕消息，他在2019年的10月4日至11月18日之间的13天内共购入了51万5000股伟盛的股票。

郑如衡已自愿承诺两年内不出任企业董事职位，且不参与企业管理活动。

截至7月1日上午11时整，伟盛股价持平，报每股0.021元。