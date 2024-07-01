就俄乌战争 受教育程度较高的本地年长华族看法与其他群体差异较大

本地较年长并受过较高教育的华族，对俄乌战争的看法与其他群体差异较大；他们更倾向于认为，俄罗斯有正当理由侵略乌克兰，并把冲突归咎于西方，且更可接受中国对俄罗斯的支持。

内政部长兼律政部长尚穆根，星期一（7月1日）在新加坡政策研究所和内政部合办的“非暴力种族对立”论坛上，透露这项由通讯及新闻部进行、未公开过的调查数据。

他提醒，不同群体对国外冲突的不同反应，可能引发本地社群间的分歧，使政府和社会在保持团结和推动社会进步方面，面对更多挑战。

尚穆根举例说，针对以哈冲突，不同社群也有不同反应，其中马来回教徒社群尤其受到这个事件触动，相较于本地其他族群，他们的观点也受到较大的冲击。

“若未来出现和印度相关的事件，我相信新加坡的印度社群，也会和社会其他群体抱持较不同的观点。”

尚穆根认为，不同群体对外部事件，往往会有不同的反应，而这些差异可能被用来煽动种族对立情绪。“这种差异也时常因为不同人有不同的消息来源、各自的回音室（echo chambers）和联系（affinities）而被放大。”

尚穆根指出，过去50多年来，新加坡在建立种族与宗教和谐方面，取得巨大进展，但要维系这个成果，需要持续的关注和努力，也得从国外汲取经验。