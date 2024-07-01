新交通部政务部长穆仁理 将领导工作小组改善巴士安全

近期涉及巴士的车祸频发，新上任的律政部兼交通部政务部长穆仁理，将领导劳资政工作小组，检讨如何改善巴士安全。检讨工作预计明年初完成。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期一（7月1日）在脸书发文，欢迎穆仁理加入交通部。穆仁理将协助徐芳达处理海事业、交通科技和公共巴士服务等陆路交通事务，以及交通部与工会的联系。

武吉巴督区议员穆仁理原是后座议员，今年5月受委为律政部兼交通部政务部长，星期一宣誓就职。

穆仁理一直以来大力倡导公路安全，他将领导劳资政三方工作小组，与三方伙伴一起检讨如何加强乘客、巴士车长和其他公路使用者的安全。

武吉巴督区议员穆仁理星期一宣誓就职为律政部兼交通部政务部长。图为穆仁理去年5月在国会上发言。（档案照片）

过去几年，涉及公共巴士的严重碰撞事故数量保持稳定，2022年和2023年分别发生207起严重事故，今年截至5月底则有75起。

徐芳达强调，确保安全是我国公共交通网络的重中之重。这次检讨将以本地业者和工人多年来落实的安全措施和作业方式为基础，找出进一步改善安全的方法。

除了政府机构，全国交通工友联合会、新加坡公路安全理事会，以及Go-Ahead新加坡、新捷运、SMRT和易塔通（Tower Transit）四家公共巴士业者，都将参与工作小组。

据媒体报道，我国过去三个月发生至少11起车祸，涉及所有四家公共巴士业者。其中六起发生在上个月。

今年4月16日，一辆在兀兰行驶的SMRT巴士撞上路边大树，58岁巴士车长不幸身亡。5月30日，一辆新捷运巴士在罗央道追尾撞上一辆罗厘，冲击力导致罗厘撞上前面一辆新捷运巴士，一名巴士车长受困后被救，约40名巴士乘客被疏散。

6月6日下午，一辆易塔通巴士在奥菲亚路和惹兰勿刹交界处，擦撞到平板拖车上的钢筋结构，导致巴士左边的车身和玻璃窗被划破击碎，四名乘客和一名路人受伤，部分路段关闭长达四个小时。

一名建筑工人6月27日在安顺路一带设路障时，遭一辆右转的SMRT巴士撞倒，导致他大腿骨折。