罗厘交界处侧翻 气瓶滚落酿大塞车

罗厘疑转弯时失去平衡，在交界处翻覆，导致车斗上装有二氧化碳的压缩气瓶滚落到路面，造成交通大拥堵。

这起车祸发生于星期六（6月29日）早上9时许，地点是惹兰阿末依布拉欣（Jalan Ahmad Ibrahim） 和裕廊镇大会堂路（Jurong Town Hall Road）的交界口，涉事的是一辆运载二氧化碳气瓶的罗厘。

《新明日报》接获读者通报，指运载气体瓶的罗厘不知何故在路上侧翻，而车上运载的气瓶则四散在路面，造成交通阻塞。

根据视频显示，超过20个气瓶掉落在各处，几名男子站在现场，其中数个气瓶中的白色气体正在泄漏。

拖车通过绳索将倒地的罗厘“翻身”，随后拖离现场。（蔡振鸿摄）

记者上午11时许抵达现场，看到交警在路口各处指挥交通，当局人员也设置路障，隔绝受影响区域。

罗厘旁边停着一辆货车，原本掉落在路面上的气瓶，已整齐地装在车上并且绑好。

司机穆如（30岁）受访时心有余悸，全身大汗淋漓，明显还处于惊吓当中。

他说早上9时许自己驶着车子准备右转进入阿末依布拉欣路段，结果在转弯时突然失去平衡，接着罗厘就翻覆了。

“我并没有超速，当是时速只有15公里左右，可能是气瓶太重才导致意外。”

他告诉记者，车子侧翻后，运载的二氧化碳气瓶也一同掉落，四散在罗厘周围。

穆如在过程中没有受伤，他从罗厘中爬出来后立即联络上司，对方随即通知相关部门和派车来接应。罗厘被拖走后，交警随即撤下路障，路况于中午12时左右恢复。

新加坡警察部队受询时证实这起车祸，一辆罗厘相信是打滑失控，30岁的男司机正在助查。案件还在调查中。