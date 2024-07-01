新航总裁吴俊鹏总薪酬增约两成至810万元

在新加坡航空公司（SIA）上财年净利创新高的背景下，总裁吴俊鹏的总薪酬增加两成。

新航星期一（7月1日）发布2023/24财年年报显示，吴俊鹏在该财年的总薪酬达约810万元，较前一个财年的673万元，增加了20.6％或约140万元。

吴俊鹏的总薪酬包括基本薪资、花红、股票和其他福利。其中，基本薪资和花红分别约为144万元和220万元，股票及其他福利各约为434万元和15万元。

相比之下，吴俊鹏上一财年673万元的总薪酬中，包括110万元的基本薪资、300万元的花红、250万元的股票以及15万元的其他福利。

值得注意的是，吴俊鹏虽也是集团董事会的执行及非独立董事，但他没有领任何董事费。

新航今年5月公布了创纪录的27亿元净利，大幅高于上一财年的22亿元。集团向符合条件的员工发放了近八个月的花红。

集团主席佘林发在年报致股东的献词中说，得益于航空旅行需求强劲，以及疫情影响的减弱和北亚主要市场的全面重新开放，新航连续第二年在营收、营业盈利、净利润和客座率方面创新高。

集团全年营收增加7％至190亿1300万元，营业盈利增加1.3％至27亿2800万元，客座率增加1.3个百分点至87.1%。

截至发稿，新航报6.88元，跌0.29％。该股今年上半年上涨5％，但近一年却跌了6％。