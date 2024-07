2026年4月起 外国注册柴油车排烟量若超50HSU将禁止入境

从2026年4月1日起,外国注册的商用柴油车排烟量,若超过50赫特里废气单位,将被拒入境新加坡。

目前,凡是本地或外国注册商用柴油车的排烟量,若超过40赫特里废气单位(Hartridge Smoke Unit,简称HSU),司机会被开罚单。如果外国注册柴油车的排烟量达到60HSU或更高,则会在陆路关卡被拒,无法入境新加坡。

国家环境局星期一(7月1日)发文告说,把外国柴油车获准入境的排烟量标准收紧至50HSU,是与亚细安货品过境框架协议(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)的排烟量标准一致。

新标准实行前的六个月,即2025年10月1日至2026年3月31日,环境局会发通告提醒入境的外国商用柴油车有关新标准和实施日期。

此外,环境局2018年曾宣布从2028年7月起,凡于2003年7月1日之前在本地注册的电单车,不准在我国公路上行驶,因为这些较旧款的电单车造成的污染较大,未符合新的排放量标准。这项条例接下来将扩大至外国注册电单车。

这意味着,从2028年7月1日起,2003年7月1日之前在外地注册的电单车,也无法在我国公路上行驶。

环境局指出,车辆排放含有可能影响呼吸道健康的污染物质,可能影响公众健康。为了确保本地空气品质,当局严正对待违反废气排放标准的车主。根据环境保护和管理(车辆废气)条例,初犯的车主可被罚款最高2000元。