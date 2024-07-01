淡马锡旗下Azalea推出私募基金债券Astrea 8

时隔两年，淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司再推出面向散户投资者的私募基金债券，包括以美元计价的私募基金债券。

根据Azalea星期一（7月1日）提呈给新加坡金融管理局的初步说明书，这批Astrea 8私募基金债券发行总额约为5亿8500万美元（约7亿9270万新元）。

债券分为A1及A2级别。A1级别以新元计价，共5亿元；A2级别以美元计价，一共2亿1500万美元。

两批债券的票息率都尚未确定，散户估计可认购A1级别2亿5000万元、A2级别5000万美元。

两批债券预计将获得信评机构惠誉（Fitch）评为投资级，并将在新加坡交易所上市。

如果能满足所有条件，两批债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回，即2029年和2030年7月。

7月11日开放散户认购

两批债券将从7月11日早上9时，开放散户认购，7月17日中午12时截止。

Astrea 8的基础资产是27家基金管理公司旗下的38个私募基金，投资组合的净资产值是14亿7140万美元，加权平均年龄为6.1年。

38个基金所投资的前五大行业是资讯科技、工业、保健、非必需消费品和金融业，共1028家公司。其中76.4％的基金为并购私募股权基金（buyout PE fund），即投资成熟企业的基金，其余23.6％是增长股权私募基金。

Astrea 8是Azalea第五次推出可供散户认购的私募基金债券，上一次是2022年。该公司在2018年首次推出面向散户的私募基金债券Astrea IV，并已于去年12月全面赎回。