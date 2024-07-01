酒后与人起争执 男子疑被推下新加坡河后溺水身亡

两名男子酒后疑为女人起争执，其中一人涉嫌将另一人推下新加坡河后逃逸，隔天凌晨被捕；坠河男子失踪约四小时后被寻获，但已溺水身亡。

这起事故发生在星期天（6月30日）晚上10时15左右，地点是Clark Quay Central商场外。

有网民星期天晚上11时许在社交媒体小红书发文表示，上述地点疑有人被推下新加坡河，新加坡警察部队和新加坡民防部队人员也到场展开救援行动。

该贴文过后被删除，但有关消息还是很快在互联网传开。根据网民在读者贴文下的留言，他们在事发后曾听到现场有人说，落水男子是被另外一人推下河的，至于两人之间发生什么事就不得而知。

民防部队在答复《联合早报》询问时说，当局在星期天晚上10时15分左右接获通报，指靠近克拉码头一带的新加坡河须要民防支援。

民防人员赶到现场时并未发现任何人，来自灾难拯救队的蛙人随后下水搜寻，并在大约四小时后，也就是凌晨2时左右，在离岸三米、水深约三米的水里寻获失踪男子。救护人员之后当场宣告男子不治。

据了解，死者33岁，涉嫌把他推下河的男子则是21岁，两人来自印度，但不认识，事发前也都喝了酒，后来疑为一名菲律宾女子起争执，最终演变成命案。

21岁男子把人推下河后，在警方抵达之前就逃离现场，但警方在盘问目击证人和调阅电眼画面后，很快就锁定目标，并于隔天凌晨时分捉人。

《联合早报》正向新加坡警察部队查询更多相关资料。