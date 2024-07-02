美国科技巨头股上涨，推动美国隔夜股市星期一（7月1日）略微走高。纳斯达克指数领涨0.83％，标普500指数和道琼斯工业指数分别上涨0.27％和0.13％。

新加坡海峡时报指数星期一微涨5.77点或0.17%，闭市报3338.57点。

亚太股市星期二（2日）开盘时走低，首尔下跌0.17％，东京和悉尼分别跌0.16％和0.03％。

以下是星期二可关注的股票：

1. 优特科技国际（Oiltek International）宣布，全资子公司Oiltek Sdn. Bhd.获得新合同，负责设计、制造、交付、测试和调试两个新干法分馏厂。新合同预计对集团2024财年的财务表现带来积极影响。这使得集团的订单额达约4亿3090万令吉（约1亿2413万新元），再创新高；订单额预计在未来18至24个月交付。

2. UMS控股宣布，全资子公司Ultimate Manufacturing Solutions (M) Sdn Bhd以1523万令吉（约450万新元），收购马来西亚槟城约23万5000平方英尺的租赁工业用地，该物业有60年的地契。收购资金来自集团今年1月配售活动所筹得的款项。包括这项收购，集团在新加坡和马来西亚共有超过120万平方英尺的空间，满足主要客户的新需求。

3. 中国电动车制造商蔚来（NIO）6月份交付2万1209辆新车，同比增加98.1％。公司在今年第二季交付5万7373辆新车，同比大增143.9％。截至6月底，蔚来自成立以来的电动汽车累计交付量达53万7020辆。