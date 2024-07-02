GIC以2.6亿元卖英国Bluewater商场 预计亏损62%

新加坡政府投资公司（GIC）以1亿2000万英镑（约2亿6000万新元）的价格，将它在英国Bluewater购物中心的17.5％股份，脱售给伦敦发展商和房地产投资者Land Securities集团（简称Landsec）。

GIC预计在这个近20年的投资项目遭受约62％亏损。

Landsec上星期二（6月25日）发布文告宣布这项交易。Landsec零售部门董事总经理芬德利（Bruce Findlay）在文告中说：“这笔交易凸显了我们继续通过稀缺的主要零售项目进行优质投资，以创造价值和打造具良好回报率投资组合的能力。”

Bluewater购物中心是英国主要零售商场之一。它建于1999年，位于伦敦市中心东南处的肯特郡（Kent），共有三层楼，拥有300多家商店、餐饮场所和娱乐场所，每年吸引超过2700万名游客。

GIC是在2005年以3亿1800万英镑从英国的保诚保险（Prudential，现为M&G房地产）的房地产投资部门手中收购Bluewater购物中心的股份，当时这笔交易对这个大型购物中心的估值为18亿英镑。如今，GIC以6亿8600万英镑估值脱售它在这项目持有股份，若以英镑计算，GIC亏损62％。

GIC拒绝对此交易置评。

Landsec是在2014年以6亿5600万英镑，从建筑商和房地产投资者联实（Lendlease）手中收购它在Bluewater最初持有的30％股份。随后，它又扩大股份至48.75％。在GIC脱售股份后，Landsec的持股比例提高到66.25％。

Landsec说，根据它在Bluewater现有投资于截至3月底的财年所取得收入来看，这次收购预计让公司净租金收入每年增加1030万英镑。