九成新加坡公司未充分测量和分析范围三排放

新加坡企业强制性气候披露要求实施在即——上市公司和大型非上市公司将从2025财年和2027财年起必须进行气候相关披露。然而，调查表明，94%的新加坡企业未充分测量和分析范围三排放，这影响了它们准备气候转型报告。

法国施耐德电气（Schneider Electric）与新加坡特许会计师协会（ISCA）星期二（7月2日）联合发布一份调查报告，报告在分析500多名新加坡高级商业领袖对其公司可持续发展战略的看法后，得出上述结果。

根据温室气体排放的分类标准，范围一排放是组织或公司直接产生的排放；范围二排放涵盖间接排放，主要包括购买和使用电力产生的碳排放；范围三排放是指上下游活动产生的排放。

调查显示，仅有不到四成（39%）的商业领袖对范围三排放有深入了解，了解范围一和范围二排放的比率分别为52%和34%。

另外，只有6%的商业领袖表示其公司完全测量和分析范围三排放，远落后于范围一（52%）和范围二（30%）排放。

因此，商业领袖对于实现范围三排放目标的信心较低，只有27%的受访者认为设定的目标是高度可实现的，低于范围一（40%）和范围二（31%）排放。

调查还表明，不同规模和行业的企业在范围三排放进展方面存在较大差异。大企业的领导者中，有54%表示他们已经设定了范围三目标，而小企业设定目标的比率只有31%。

分行业来看，消费品、能源与采矿、医疗与制药、金融服务和工程与建筑行业在管理范围三排放方面的进展相对更快。